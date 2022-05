Bitte mehr Technologieoffenheit

Fahrzeugindustrie. Nur, wenn es keine neuen Belastungen für die Fahrzeugindustrie gibt, bleibt sie in Österreich innovativ und nachhaltig.

Österreich hat eine hohe Tradition in der Fahrzeugindustrie. Speziell die Zuliefererindustrie kann sich absolut sehen lassen. „Unsere Industrie ist absolut fahrzeugaffin. Der Wertschöpfungsanteil ist beeindruckend hoch. Insgesamt beschäftigt die heimische Fahrzeugindustrie rund 350.000 Arbeitskräfte“, lobt Stefan Pierer, der mit der KTM Group selbst einen wichtigen Part dazu beiträgt. In starken Automobilnationen, wie Deutschland, weiß man die Qualität „made in Austria“ zu schätzen. „Weil unsere Betriebe innovativ, leistungsfähig und verlässlich sind. Auf der anderen Seite sind wir genau deshalb aber auch abhängig davon, wie gut es den Deutschen geht.“ Und trotzdem wirken die Rahmenbedingungen für die Fahrzeugindustrie alles andere als automotivefreundlich. Die Industriellenvereinigung fordert einen Belastungsstopp für die Fahrzeugindustrie.

In einem anderen Bereich hingegen muss auch die Fahrzeugindustrie ihren Beitrag leisten – bei der Dekarbonisierung. „Alle müssen CO 2 reduzieren und die Mobilität mit all ihren Teilnehmern trägt sehr stark zur CO 2 -Belastung bei.“ Pierer fordert parallel dazu aber auch eine ganzheitliche Betrachtung bei der Transformation der Mobilität. „Ich glaube, es hängt mit dem Mangel an Mint-Fachkräften zusammen, dass nicht in alle erdenklichen Richtungen geforscht und erprobt wird und man das Gefühl hat, dass die Elektromobilität der einzige Schlüssel zum Erfolg sei.“