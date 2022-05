"Die andere Mrs. Walker": Blut ist dünner als Wasser

(c) IMAGO/YAY Images (IMAGO/rufatjumali)

Mary Paulson-Ellis erzählt in ihrem vielbeachteten Debütroman die hinterlistige Geschichte einer Familie mit vielen Geheimnissen.

Jahrzehntelang lebte Margaret Penny in London, „mit einem Mann, von dem sie dachte, er sei ihrer“, nur um zu erkennen, dass er bereits ein Leben mit einer anderen Frau hatte. Also tat Margaret Dinge, auf die sie nicht unbedingt stolz ist, stieg in einen Nachtbus und floh zu ihrer Mutter Barbara nach Edinburgh. Dort findet sie Misstrauen statt Liebe und einen neuen Job: die Suche nach den Angehörigen von Menschen, die allein gestorben sind. „Verlorengegangen! Können Sie helfen?“ lautet ihr Auftrag.

Margarets erste Leiche ist nur als Mrs. Walker bekannt. Eine harmlose alte Dame mit so vielen Krankheiten, dass man sich die - natürliche - Todesursache aussuchen kann. Doch sehr bald nimmt Margaret die Witterung einer Spur auf, die sie in die Vergangenheit ihrer eigenen Familie führen wird, einer Familie mit sehr, sehr vielen Geheimnissen.