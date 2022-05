Warum das Neun-Euro-Ticket nicht zu Wiener Zuständen führt

Deutschland wagt im Sommer ein Experiment. Ob der Drei-Monate-Rabatt für den öffentlichen Nahverkehr dauerhaft etwas bewirkt, ist offen. Als positives Beispiel gilt deutschen Experten dabei Wien.

Wer von Wien nach Berlin zieht, macht schnell eine Erfahrung: Die Öffis sind um einiges teurer. Die billigste Monatskarte kostet 86 Euro, das Jahr kommt auf 726 Euro. Wer alle drei Berliner Zonen erreichen will, muss noch ein bisschen mehr drauflegen.

Da wundert es nicht, dass die Berliner sich besonders auf eine staatliche Kriegsfolgenentlastungs-Maßnahme stürzen, das sogenannte Neun-Euro-Ticket. Hunderttausende haben es bereits gekauft, die App der Berliner Verkehrsbetriebe ruckelte ob der vielen Zugriffe. Für neun Euro im Monat lassen sich im Sommer in ganz Deutschland alle öffentlichen Nahverkehrsmittel und Regionalbahnen benutzen. Ausgenommen sind nur die Fernzüge der Deutschen Bahn. Klingt doch gut, oder?

Wer länger hier lebt, gibt sich nicht ganz so euphorisch. „Ich hoffe, Dein Fahrrad hält durch und bringt Dich durch den Sommer“, schrieb eine Berliner Freundin. Denn jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit dem öffentlichen Verkehr in Deutschland. Schon ohne Neun-Euro-Ticket sind in Berlin die Regionalbahnen in Nicht-Pandemie-Sommern so überfüllt, dass keiner mehr reinpasst.

Und nein, nicht so wie bei den ÖBB, wo Zugbegleiter einfach so Menschen mit gültigen Tickets rauswerfen, weil sie keinen Sitzplatz haben. In Berlin können die Regionalbahnen zu den großen Badeseen oder an die Ostsee so überlastet sein, dass mehrere hintereinander Züge zu voll sind, um auch nur einen Fuß hineinzubekommen. Eine deutsche Bekannte treibt eine andere Angst um: Sie fährt am Pfingstwochenende zu ihren Eltern nach Mannheim. Die Deutsche Bahn hat ihren bereits bezahlten Fernzug einfach ersatzlos gestrichen. Nun muss sie am Pfingstmontag mehrere Regionalzüge nach Berlin nehmen.

„Das DB steht für Debakel"