Fest für die Royals der Leichtathletik

Zehnkämpfer sind mehr als nur Allrounder, sie gelten als Könige und Königinnen der Leichtathletik. Und im Mösle-Stadion wartet auf sie der wahre Klassiker.

Götzis. Das Mehrkampfmeeting in Götzis wartet an diesem Wochenende bei seiner 47. Auflage mit internationalen Stars auf. Umso bitterer: Ivona Dadić, Verena Mayr, Sarah Lagger und Dominik Distelberger fehlen hingegen. In ihrer Abwesenheit wollen die Siebenkämpferinnen um Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson erste Topmarken in diesem WM-Jahr (im Juli in Eugene, USA) anschreiben. Das Feld der Zehnkämpfer führt am Samstag (ab 10 Uhr) Olympiasieger Damian Warner an, der seinen siebenten Erfolg im Mösle-Stadion anpeilt.

„Götzis ist ein spezieller Platz für mich, ich komme seit 2012 hierher. Natürlich will ich meinen Trend fortsetzen und hoffentlich kann ich Sieg Nummer sieben einfahren“, betonte Warner. Im Idealfall will der Kanadier auch die im Vorjahr knapp verpasste Schallmauer von 9000 Punkten schaffen. Das gelang dem Tschechen Roman Šebrle, er triumphierte 2001 mit Gänsehaut. Seine 9026 Punkte bleiben eine unvergessene Bestmarke für die Ewigkeit.

Für Österreich sind im nach den Pandemie-Beschränkungen wieder gefüllten Mösle-Stadion als Außenseiter die Nachwuchshoffnungen Chiara-Belinda Schuler und Jan Mitsche mit dabei. Schuler hatte Anfang Mai in Grosseto mit 5816 Punkten neuen Vorarlberger Landesrekord aufgestellt. Die 20-Jährige sicherte sich damit das Götzis-Ticket und auch den Startplatz bei der nächsten U23-EM. Der Wiener Mitsche hält bei einer Zehnkampf-Bestleistung von stolzen 7115 Zählern.

Ein Diskus-Exkurs

Die Zufriedenheit über den Heimsieg in St. Pölten mit der Siegerweite von 65,98 Metern währt bei Lukas Weißhaidinger an. Der Diskus-Gigant (1,97 Meter, 152 kg) tastet sich sukzessive heran, sein Traum bleibt ein offizieller Wurf über 70 Meter. Der Olympia-, WM-, EM- und Weltranglisten-Dritte legt dafür auch Nachtschichten ein, um die Aufzeichnungen von vier bio-mechanischen Kameras zu analysieren.

Am Donnerstag, 2. Juni, tritt er in Eisenstadt das nächste Mal an.