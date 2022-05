Obi-Wan Kenobi: Das wundervolle Wiedersehen

Drucken

Hauptbild • Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi • Matt Kennedy / Lucasfilm Ltd.

Disney startet seine neueste Star-Wars-Serie auf Disney-Plus. Sie erzählt die Geschichte, die der mächtige Jedi-Ritter, Obi-Wan Kenobi, zwischen den Filmen der Episode III und IV erlebt.

Für Star-Wars-Fans ist es wieder so weit. Disney hat am Freitag nach „The Mandalorian“ und „The Book of Boba Fett“ die dritte Streaming-Serie im Star-Wars-Universum auf Disney-Plus an den Start geschickt. Disney hatte seit der Milliardenübernahme der Star-Wars-Lizenz vor zehn Jahren nicht immer ein glückliches Händchen. Bei der Fortsetzung der Kinofilme patzte das Unternehmen mit Episode VIII und hinterließ eine verärgerte Fangemeinde. Episode IX sollte es wiedergutmachen. Was nur zum Teil gelang.