Lebensmitteltechnologie in Innsbruck und Sevilla

MCI und Universität von Sevilla bieten gemeinsames Studium zum Thema Nahrungsmittelindustrie.

Lebensmittelindustrie und Ernährungswissenschaft sind die Kernthemen eines neuen Double-Degree-Studiums, das am MCI in Innsbruck angeboten wird. Das Masterprogramm Food Technology, Industry and Nutrition entstand aus der Verknüpfung des MCI-Masterprogramms Food Technology and Nutrition mit dem Master Food Technology and Industry der Universität Sevilla. Studierende haben mit dem neuen Double Degree Master die Möglichkeit, die Perspektiven beider Partner im Bereich Lebensmitteltechnologie kennenzulernen.

Das neue Masterprogramm umfasst insgesamt fünf Semester. Das erste Studienjahr wird dabei von den Studierenden an den jeweiligen Heimatstandorten in Innsbruck oder Sevilla absolviert, das dritte und vierte Semester an der jeweils anderen Hochschule. Im fünften Semester steht die Masterarbeit auf dem Programm. Diese wird von allen Teilnehmern am MCI in Innsbruck verfasst. Die Kommission für die Masterprüfung ist von Vertretern beider Hochschulen besetzt.

Der gemeinsame Masterstudiengang des MCI und der Universität Sevilla ist eines der ersten Double-Degree-Programme, die in den nächsten Jahren von den Partnern des Programms Ulysses entwickelt werden. Ulysses ist eine von 41 von der EU-Kommission ausgewählten Universitätskooperationnen, an der insgesamt sechs europäische Hochschulen beteiligt sind. Neben dem MCI und der Universität Sevilla sind die Universität Genua, die Universität Côte d'Azur, , die Technische Universität Košice (Slowakei) und die Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finnland) Mitglieder von Ulysses. Ziel ist, die Mobilität zu fördern, Unternehmenspraktika anzubieten und internationalen Forschungsprojekte durchzuführen. Die Entwicklung von Double und Joint Degrees soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Web: www.mci.edu

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2022)