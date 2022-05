Auf Rasen und auf Sand

Für Rafael Nadal hat sich der Trip nach Paris zu den French Open schon gelohnt, unabhängig davon, ob er seinen 13 Titeln noch einen 14. hinzufügen wird.

Denn der Sandplatz-Champion aus Mallorca hat sich ein Ticket für das Champions-League-Finale am Samstagabend im Stade de France zwischen Real Madrid und Liverpool gesichert – hoffentlich ohne Terminkollision.

Der Spanier drückt den Madrilenen die Daumen, dass sie ihren 13 Erfolgen in Europas Meisterklasse einen weiteren folgen lassen – wie, aus schlechtem Gewissen, auch Kylian Mbappé. Der Turbo-Stürmerstar von Paris Saint-Germain gab den „Königlichen“ in letzter Minute einen Korb. Emmanuel Macron hatte sich für seinen Verbleib starkgemacht. Gegen einen Bonus von 130 Millionen Euro und eine Gage in derselben Höhe plus Extras nahm sich das Real-Angebot von 140 Millionen Euro fast wie ein Körberlgeld aus. Auf dem Rasen ist in Paris mehr Geld zu holen als auf Sand.

Für David Alaba ist es die Bestätigung, dass er im Vergleich zu Dominic Thiem letztlich alles richtig gemacht hat. Tennisspielen kann er nach Ende seiner Karriere immer noch, wie viele Kicker – Ballkünstler wie Herbert Prohaska – es vorexerziert haben. Zu den Fuß-Wehwehchen kommen dann noch die an Arm, Hand und Schulter. Das Schmerzengeld ist schon inkludiert. (vier)

