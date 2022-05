In Kolumbien bahnt sich eine linke Wende an

Die Präsidentenwahl in Kolumbien könnte am Sonntag erstmals ein Linker gewinnen: Gustavo Petro.

Buenos Aires/Bogota. Er stand auf der Bühne, er sprach, seine Stimme schallte über den Platz. Aber zu sehen war er kaum für die Tausenden Anhänger, die einem tropischen Regenguss trotzten, um den Mann zu erleben, der Kolumbiens erster linker Präsident werden könnte. „So viele Leute wollten es, so viele Versuche hat es gegeben“, rief Gustavo Petro in der Millionenstadt Cali. „Fehlschlag auf Fehlschlag, zwei Jahrhunderte lang. Aber wir stehen heute an der Schwelle.“ Und weil auch viele Gegner das ähnlich sehen, spricht Petro in diesem Wahlkampf hinter einem Wall aus kugelsicheren Schutzschilden.

Der linke Senator und seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Francia Márquez, eine schwarze Bürgerrechtsaktivistin, haben Morddrohungen erhalten. Signale, die in Kolumbien sehr ernst zu nehmen sind. Schon mehrere aussichtsreiche linke Präsidentschaftskandidaten sind erschossen worden in dem Land, in dem sich Besitz- und Machtverhältnisse seit zwei Jahrhunderten kaum geändert haben. Nur in Brasilien sind die Unterschiede zwischen Armen und Reichen größer als in dem katholischen und traditionell sehr konservativen Kolumbien.