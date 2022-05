French Open: Djokovic und Nadal weiter ohne Satzverlust

Beide Top-Stars besiegten am Freitag klar ihre Gegner. Damit steuern sie auf ein mögliches Duell im Viertelfinale zu.

Die beiden Topfavoriten Novak Djokovic und Rafael Nadal steuern bei den Tennis-French-Open von Roland Garros weiter ohne große Mühe auf ein mögliches Duell im Viertelfinale zu. Der Weltranglisten-Erste Djokovic gewann am Freitag in Paris in der 3. Runde gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit 6:3,6:3,6:2 und ist in Roland Garros in diesem Jahr nach wie vor ohne Satzverlust. Der Spanier Nadal hat nach einem 6:3, 6:2, 6:4 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp ebenfalls noch keinen Satz abgegeben.

Der 35-jährige Djokovic trifft nun am Sonntag im Achtelfinale auf den Argentinier Diego Schwartzman, der 13-fache Paris-Champion Nadal bekommt es mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.

