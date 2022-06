Verbrannte Croissants für die Seele

(c) Christian Geyr

Verena Roßbachers Roman „Mon Chéri und unsere demolierten Seelen“ ist ein Feuerwerk der Fantasie und der Skurrilitäten mit existenzieller Tiefe.

Manchmal, in düsteren Momenten, möchte man über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur klagen – wenn sie sich zu sehr bloßer Nabelschau hingibt, ästhetisch überambitioniert darauf schielt, mit Preisen bedacht zu werden, oder durch und durch humorlos auftritt. Und dann, in diesen düsteren Momenten, empfiehlt es sich, nach den Büchern der 1979 in Bludenz geborenen Verena Roßbacher zu greifen. Seit ihrem Debüt „Verlangen nach Drachen“ (2009) besticht sie durch überbordende Fantasie, herrliche Skurrilitäten, literarisch kecke Anspielungen und tiefe Kenntnis selbst der profansten Alltagskultur.

Roßbachers neuer Roman macht da keine Ausnahme. Schon im kurzen Prolog beruft sie sich auf Peter Handke und rät jenen Leserinnen und Lesern, die sexlose Prosa nicht ertragen, vom Kauf ihres Buches ab. Natürlich hält sich die Autorin nicht an diese Vorgabe und kommt dreihundert Seiten später nicht umhin, sich mehreren Geschlechtsverkehren zu widmen, versehen freilich mit dem Hinweis, dass sich diese Passagen gut überspringen lassen.

Wer diesen Geschlechtsverkehr ausübt, darf umstandslos verraten werden. Charly Benz, eine in Berlin lebende Frau Anfang vierzig, ist Roßbachers Heldin, die meist mit ihrem Leben hadert. Studiert hat sie dies und jenes, ohne durchschlagenden Erfolg. Mit ihrem Aussehen ist sie unzufrieden, mit Männern will es nicht recht klappen, und ihre vor allem aus minderwertigem Scheiblettenkäse und verbrannten Croissants bestehende Ernährung macht die Sache nicht besser. Immerhin hat sie einen Brotberuf gefunden, der ein ordentliches Einkommen verspricht: Im Marketing einer Food Company brilliert sie mit Slogans aller Art.