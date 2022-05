Alltag auf der Psychiatrie: Ein Tag und noch ein Tag

Lena-Marie Biertimpel lebt in Wien und studiert Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst.

Ein Debüt, das skrupulös um jedes Wort, um jedes Zeichen ringt: Lena-Marie Biertimpel erzählt in „Luftpolster“ vom Leben in einer psychiatrischen Klinik und dem zähen Ringen um Heilung.

Die Baumgartner Höhe. Jugendstilpavillons mit hohen Fenstern und Backsteinmauern. Verschlungene Wege unter Bäumen, die scheinbar immer schon da waren. Die von Otto Wagner mit einer goldenen Kuppel versehene Kirche am Steinhof. Aber auch: der Spiegelgrund. So geschichts- und kunstträchtig ist dieser Ort, dass die Rezensentin bei ihrem ersten Besuch in Wien einen ganzen Nachmittag dort verbrachte, sich darüber wundernd, dass man im Kiosk am Klinikgelände die Zigaretten einzeln kaufen konnte.

Thomas Bernhard hat über das Krankenhaus am Steinhof geschrieben, den Erzähler brachte ein schon in der Jugend erworbenes chronisches Lungenleiden auf die pulmologische Station – nebenan in der Psychiatrie: Wittgensteins Neffe. Und zuletzt hat Angela Lehner die Aura dieses Ortes genutzt: In ihrem gefinkelten Roman „Vater unser“ wird eine junge Frau dort eingewiesen. Sie hat ein Attentat auf einen Kindergarten geplant. Eine mögliche Diagnose: Schizophrenie. Doch stimmt das überhaupt? Und was hat es mit dem Bruder auf sich, der dort schon länger behandelt wird?

Jetzt also Lena Marie-Biertimpel mit ihrem Debütroman „Luftpolster“. Als ihre Ich-Erzählerin erstmals die Psychiatrie betritt, ist vom alten Charme des Jugendstil-Ensembles nicht mehr viel übrig. Der Speisesaal mit seiner Holzverkleidung wirkt, als hätte man dort seit den 1970er-Jahren nichts mehr verändert, an den ungeputzten Fenstern stehen Kunstblumen, die Tische fühlen sich an, als seien sie mit einer dünnen Schicht Öl bestrichen. „der plastikboden hält meine füße fest. ich stelle mir vor, wie bei jedem schritt ein bisschen hornhaut am boden kleben bleibt.“ Kein schöner Ort, zumal der Pavillon, in dem sie zunächst untergebracht ist, geschlossen wird, und sie mit den anderen Patienten und Patientinnen umziehen muss – in ein neu errichtetes Gebäude, in dem es ständig dunkel ist, weil man die Rollos aus unerfindlichen Gründen nicht hochziehen kann.