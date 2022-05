Räumen Sie bloß nicht auf!

Jetzt ist es fast schon Sommer, und doch holt mich etwas ein, was ich bisher elegant vermieden habe: der Frühjahrsputz. Praktisch überall, es kann kein Zufall sein, wird derzeit das Ausmisten beworben.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Marie Kondō, die uns vor einigen Jahren aufgefordert hat, alles wegzuwerfen, was keine Glücksgefühle auslöst. (Nur um dann später mit ihrer eigenen Deko-Edition dafür zu sorgen, dass man den freigeschaufelten Platz mit Glaskaraffen und allerlei Krimskrams aus ihrem Webshop füllen kann.)

Jetzt schlägt mir Netflix zwei Amerikanerinnen vor, die bei Promis und Nicht-Promis daheim entrümpeln. Wobei das natürlich irgendwie nicht zählt, denn: Fremde Wohnungen ausmisten geht wirklich fixfoxy. Und natürlich gibt es fast nichts Absurderes, als anderen Menschen beim Ausmisten zuzuschauen, während bei einem selbst nichts weitergeht, weil man zwei Staffeln à acht Folgen vor dem Bildschirm sitzt.

Man kann aber natürlich weder ausmisten noch Ausmistserien schauen, so wie ich. Und stattdessen aufs Handy blicken, wo einem die App Ordnungswunder empfohlen wird. Wie viele andere Service-Apps behandelt uns auch die ein bisschen so, als hätten wir unseren Hausverstand irgendwo hinten im Regal verräumt. So lauten die Tipps etwa: Miste deine Handtasche aus. Entsorge kaputte Pflanzen. Reinige deinen Laptop (okay, das ist ein guter Punkt): Über „Sortiere fünf Bücher aus“ könnte man diskutieren, finde ich. Und „Entsorge alles (!) Technikzubehör“ dürfte man eventuell bereuen. Die Netflix-Aufräumerinnen haben die Chaoszimmer natürlich mir nix, dir nix ausgemistet, die dann allerdings wie unpersönliche Schauräume im Möbelhaus daherkommen. Und auch wenn viele von uns schon einmal davon geträumt haben, über Nacht im Ikea eingesperrt zu sein (das Kind jedenfalls, vorrangig wegen der Hochbetten und der Prinzessinnentorte): So auf Dauer ist eine Wohnung ohne herumstehendes Staubfängerklumpert ja nichts. In diesem Sinne: Trennen Sie sich bloß nicht von fünf Büchern! Aber das mit dem Handtaschenausmisten könnte nötig sein!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.05.2022)