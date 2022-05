Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps wurde für ihre Rolle als Kaiserin Sisi in "Corsage" in Cannes ausgezeichnet.

Vicky Krieps wird im Bewerb „Un certain regard“ mit dem Preis für die beste Hauptdarstellerin im „Sisi“-Drama „Corsage“ ausgezeichnet.

Bei den Filmfestspielen in Cannes ist das österreichische Filmschaffen heuer zwar nicht im Wettbewerb vertreten, aber in der Nebenschiene „Un Certain Regard“: Die österreichische Regisseurin Marie Kreutzer präsentiert in dieser ihren neuen Film „Corsage“, der sich um die gealterte Kaiserin Elisabeth dreht (mit Vicky Krieps als Kaiserin Sisi und Florian Teichtmeister als Kaiser Franz Joseph).

Am Freitagabend gab es dafür überraschend auch eine Auszeichnung: Krieps gewann den Preis für die beste Hauptdarstellerin, ex aequo mit Adam Bessa für dessen Rolle in „Harka“.

Der Bewerb fokussiert sich abseits des Hauptbewerbs auf Arthouse- und künstlerische Filme. Heuer waren 20 Filme nominiert, sieben davon stehen auch im Hauptbewerb für die „Caméra d'or“.

