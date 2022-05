Bitcoin und die Digitaluhr

Der Bitcoin-Kurs ist also in den vergangenen Wochen kräftig abgestürzt, und schon wird heftig diskutiert, ob das nun endlich das Ende dieser Scharlatanerie ist. „War ja klar, dass das nix wird“, freuen sich vor allem die, die mit Kryptowährungen ohnehin nichts am Hut haben.

Tatsächlich steht der Bitcoin genauso gut oder schlecht da wie viele andere Aktien oder „reale Werte“, wie es heißt. Wer vor der Gesundheitskrise und vor dem Ukraine-Krieg in Bitcoin investiert hat, hat seinen Einsatz noch immer mindestens verdreifacht. Die Meldung vom Tod der Kryptowährung ist also etwas verfrüht. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass der Tod eines Tages eintritt.