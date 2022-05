Wo die Erdbeeren im Hochbeet wachsen

Michael Habeler kultiviert seine Erdbeeren im Folientunnel und in Hochbeeten. Die Erdbeeren haben so keinen Bodenkontakt, was sie weniger anfällig für Pilzerkrankungen macht.

Erdbeeren aus Wiesen gelten gemeinhin als besonders gut. Michael Habeler setzt bei seinen Erdbeeren auf Folientunnel, Hochbeete und eine zweite Ernte im September.

Wer Obst und Gemüse vorwiegend in Supermärkten kauft, könnte fast den Eindruck gewinnen, die Erdbeersaison wäre schon vorbei – oder neige sich zumindest dem Ende zu. Das hängt allerdings davon ab, woher die roten Früchte stammen. Denn eigentlich hat die Erdbeersaison hierzulande gerade erst begonnen – wenn auch heuer um etwa eine Woche verspätet, was dem kühlen April geschuldet ist.



Bei Familie Habeler herrscht seit etwa einer Woche Hochbetrieb. „Wenn Sie schon Anfang April Erdbeeren sehen, dann kommen die meist aus dem Ausland. Bei uns startet die Haupternte Mitte bis Ende Mai und dauert bis Mitte oder Ende Juni“, sagt Michael Habeler, der bereits in fünfter Generation den Familienbetrieb führt. Der Betrieb sei sicher der größte Anbieter von Erdbeeren in dem kleinen burgenländischen Ort Wiesen, aus dem gemeinhin die besten Erdbeeren stammen. Warum das so ist, erklärt Habeler mit dem Mikroklima. „Wir haben durch das pannonische Klima relativ viel Wärme, aber auch schon ein bisschen kontinentales Klima, durch den Schneeberg mit kühleren Nächten.“

Seit mehr als 100 Jahren baut seine Familie Obst an, vor allem Erdbeeren. Heute kultiviert er sie in Folientunnel auf insgesamt einem Hektar und auf vier Hektar im Freiland. Dazu kommen noch einmal 20 Hektar mit anderen Obstsorten, wie Marillen oder Kirschen. Daraus werden auch Edelbrände, Marmeladen oder Sirup gemacht. Die Erdbeeren allerdings werden vorwiegend frisch verkauft, vor allem ab Hof (11 Euro/kg), aber auch auf Märkten in der Umgebung und über den Onlineshop gurkerl.at. Seit Kurzem wurde auch grüner Spargel in das Sortiment aufgenommen.