Von der Walderdbeere zur Ananas

Die Walderdbeere wurde schon in der Steinzeit verspeist. Die größeren Früchte, die in Österreich auch gerne Ananas genannt werden, kamen erst mit den Seefahrern im 17. Jahrhundert nach Europa.

Die Erdbeere gilt als kulinarischer Startschuss für den Sommer. Ist sie da, dann ist die warme, ja eigentlich heiße Jahreszeit nicht mehr weit. Ihr gutes Image liegt vielleicht nicht nur an der Saison und am Geschmack, sondern auch an der kräftigen roten Farbe.



Die Erdbeere ist aber noch weit mehr als ein Symbol für den Sommer, zum Beispiel die Lieblingsfrucht vieler Hobbygärtner. Und sie muss auch oft herhalten, wenn es darum geht, die Wichtigkeit von Regionalität und Saisonalität hervorzuheben. „Erdbeeren im Dezember“ ist etwa so ein Schlagwort, um zu kritisieren, dass durch die Globalisierung vieles von weit weg das ganze Jahr über verfügbar ist.