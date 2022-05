Unter 20 Euro im o.m.k.

Das Mochi hat nun auch am Hohen Markt mit dem o.m.k. ein Deli und Take-away eröffnet, das schnelle, japanische Küche bietet – und gut angenommen wird.

Die Mochi-Macher zählen in Wien zu jenen Familien (in diesem Fall sind es zwei), die einen Riecher für gastronomische Projekte haben. Mittlerweile würde man sich wohl fast wundern, wenn aus dem Mochi-Imperium einmal kein neues Projekt hervorgeht. Nach dem Haupthaus in der Praterstraße, dem gegenüberliegenden Take-away o.m.k, dem Kikko Bā in der Schleifmühlgasse, der Mochi Ramen Bar, dem Mochi am Markt und der Kōbō Werkstatt, wurde nun die Innenstadt erobert.



Am Hohen Markt gibt es mit dem o.m.k. ein weiteres Deli sowie Take-away, an dem Sushi, Nudelsuppen, Donburis (wenn man so will eine japanische Bowl), Sandos (Sandwiches), Dessert, Matcha, Kaffee und Sake angeboten wird. Dass es hier um schnelles Essen geht, wird gleich beim Eingang klar. Eine Vitrine ist mit Sushi, Salaten und anderen Gerichten zum Mitnehmen gefüllt. Im hinteren Teil kann man vor der Kassa einen Blick in die Küche werfen, in der auch soeben georderte Speisen frisch zubereitet werden. Auch die kommen recht flott an die kleinen Stehtische oder die lange Bar. Bei Sushi kann man hier ohnehin nicht viel falsch machen. Köstlich etwa die Special Ebi Roll (13 Euro), mit Avocado gefüllt und Garnelentartar garniert. Aber auch die warmen Speisen schmecken durchaus, zum Beispiel Crispy Korean Chicken (11,90 Euro), das eine leichte, aber angenehme Schärfe hat und auf einer feinen Mischung aus Reis und Gemüse (allen voran Kraut) gesetzt wurde. Auch der Tan Tan Salad (9,50 Euro) mit japanischer Bolognese schmeckt. Nur wäre es fein gewesen, wenn die Salatblätter, die separat serviert werden, und in die man die nussige Bolognese wickeln soll, auch alle sauber gewesen wären. Sie wurden aber prompt ausgetauscht. Alles in allem eine nette Adresse, um schnell, gut und auch günstig zu essen.



o.m.k.: Hoher Markt 2, 1010 Wien, Mo-Sa 11-22.30 Uhr, ✆ 01/212 36 48 01, www.o-m-k.com

