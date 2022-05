Australier Hindley geht im Rosa Trikot ins Giro-Finale

Jai Hindley übernahm vor dem abschließenden Zeitfahren am Sonntag die Gesamtführung. Die letzte Bergetappe gewann der Italiener Alessandro Covi.

Jai Hindley greift nach seinem ersten Sieg beim Giro d'Italia. Der Australier lancierte auf der 20. und vorletzten Etappe auf dem letzten Anstieg den entscheidenden Angriff um den bisherigen Spitzenreiter Richard Carapaz (Ineos) abzuschütteln und ins Rosa Trikot zu schlüpfen. Der Bora-Profi nimmt 1:25 Minuten Vorsprung in das abschließende, nur 17 km lange Zeitfahren in Verona am Sonntag mit.

Den Tagessieg auf dem Fedaia Pass sicherte sich der Italiener Alessandro Covi (UAE Team).