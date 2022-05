Die SPÖ und der Klimaschutz

Beim SPÖ-Landesparteitag wurde Michael Ludwig als Parteichef bestätigt. Im Fokus standen Corona, Diskriminierung von Genossen, Klimaschutz – und ein Antrag gegen E-Autos.

Es ist ein verschlafener Samstagmorgen. Der Himmel ist von grauen Wolken verhangen, es weht ein kühler Wind. Von der U-Bahn-Station gehen ein paar Menschen gemächlich in Richtung der Wiener Messe, wo an diesem Tag das Hochamt der Wiener Sozialdemokratie stattfindet.

Es sind zwei Besonderheiten, die diesen Tag prägen. Einerseits steht die Wiederwahl von Michael Ludwig als Wiener SPÖ-Chef an. Andererseits haben mehrere Gruppen (Umweltorganisationen und die Österreichische Hochschülerschaft) eine große Demonstration angekündigt – als Protest gegen den (abgesagten) Lobau-Tunnel und die (bereits in Bau befindliche) Wiener Stadtstraße, an der Wohnungen für 60.000 Menschen hängen.



Mit Störaktionen muss die SPÖ also rechnen – mit Klima-Aktivisten, die sich vor der Messe am Asphalt festkleben, um den Weg der Delegierten in die Messe zu verhindern. Immerhin wird auch über Stadtstraße und Lobau-Tunnel abgestimmt; doch Störaktionen und Proteste bleiben aus.

Die SPÖ-Spitze wird einen Leitantrag für die Projekte zur Abstimmung bringen, die SPÖ-Favoriten einen eigenen Antrag für die Nordostumfahrung. Es gibt aber einen Gegenantrag: Die Bezirksorganisation Alsergrund (Vize-Parteichefin Claudia O'Brian) und die Junge Generation (Bundesvorsitzende: Claudia O'Brian) haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. Neben der Frage, ob der Lobau-Tunnel dem Erreichen der Klimaziele dient, wird der Antrag gegen die Schließung des Autobahnrings um Wien so argumentiert: „Autostraßenbau ist Politik für Privilegierte!“ In einem zweiten Antrag fordern die Tunnelgegner „die radikale Reduktion des motorisierten Individualverkehrs“. Auch der Verkehr von Elektroautos soll laut Antrag radikal reduziert werden. Begründet wird die ungewöhnliche Forderung wörtlich so: Das Auto ist ein Fortbewegungsmittel, „welches häufiger von den wohlhabenderen Teilen der Bevölkerung und von Männern genutzt wird“. Die „sozial gerechte und feministisch Antwort“ darauf sei: weniger motorisierter Individualverkehr, mehr öffentliche Verkehrsmittel.