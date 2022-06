Alstom findet in Wien kaum Ingenieure

Der Alstom-Konzern sucht in Wien 100 Mitarbeiter. Man überlegt bereits, zusätzlich einen „Schattenstandort“ irgendwo auf der Welt zu errichten, wo Ingenieure für das Wiener Werk arbeiten, sagt Alstom-Österreich-Chef Jörg Nikutta.

Der Großteil Ihrer Kunden sind staatliche oder staatsnahe Unternehmen. In Österreich etwa die Wiener Linien. Müssen Sie nicht fürchten, dass nach all den Krisen die Staatsausgaben und somit Ihre Aufträge reduziert werden?