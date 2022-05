Hedgefonds werden zu Risiko für China-Aktien

Das Ausmaß drohender Zwangsverkäufe liegt auf dem historischen Höchststand und könnte die Turbulenzen verstärken.

Chinas fast eine Billion Dollar schwere Hedgefonds-Branche läuft Gefahr, die Turbulenzen auf dem chinesischen Aktienmarkt zu verschärfen. Zunehmende Portfolioverluste lösen bei einigen Managern Zwangsverkäufe aus.

Im vorigen Monat fielen nach Daten eines Branchenbeobachters rund 2350 aktienbezogene Hedgefonds unter einen Schwellenwert, der in der Regel Klauseln aktiviert, die sie zum Abbau von Engagements verpflichten. Viele steuerten dabei auf ein Niveau zu, das eine Liquidation erforderlich macht. Die Anzeichen von Stress befanden sich „nahe dem historischen Höchststand“, merkte China Merchants Securities Co. im Mai in einer Analyse an.

Die Verkaufsregeln wurden in China eingeführt, um Hedgefondsanleger vor übermäßigen Verlusten zu schützen. In einem fallenden Markt können sie jedoch nach hinten losgehen, wenn viele Fonds gezwungen sind, ihre Aktienbestände abzubauen. Angeblich haben die Börsen seit März einige Fonds aufgefordert, den Druck auf die Portfolios zu bewerten.