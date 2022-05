Was es heuer in Cannes zu entdecken gab

Drucken

Hauptbild • „Crimes of the Future“ von David Cronenberg. • Nikos Nikolopoulos

Sind die Filmfeststpiele an der Côte d'Azur ein Bollwerk der siebten Kunst gegen die Streaming-Horden? Oder ein Hort weltfremder Modernisierungsverweigerer? Die 75. Ausgabe des Festivals ließ beide Antworten zu – und zeigte neben alten Meistern auch genügend junge Wilde. Ein Überblick über die Filme und Themen des großen Kino-Events.

Evolution ist unaufhaltsam, die Frage ist nur, wie wir mit ihr umgehen: So lautet eine der Botschaften des Œuvres von David Cronenberg. Auch die jüngste Arbeit des kanadischen Kultfilmers beschäftigt sich mit den notgedrungenen Metamorphosen einer Menschheit, die den Problemen ihrer selbst geschaffenen Welt nicht mehr gewachsen ist.

Im starken Science-Fiction-Stück „Crimes of the Future“, das heuer bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte, hat Homo sapiens aus nicht näher erläuterten Gründen sein Schmerzempfinden verloren. Auf der Suche nach Gefühlskicks sind Live-Operationen am eigenen Körper der letzte Schrei. Der Konzeptkünstler Saul Tenser (großartig: Viggo Mortensen) ist ein Star der Chirurgie-Fetisch-Szene. Neue Organe, die sein Leib unter biologischem Anpassungsdruck produziert, lässt er sich vor staunendem Publikum von seiner Assistentin (Léa Seydoux) aus dem Leib schneiden. Zum Leidwesen einer Untergrundgruppe, die Tenser für einen Propheten hält: Mutationen seien die letzte Hoffnung der Spezies, um ihrer künstlich veränderten Umwelt Paroli zu bieten. Etwa mit einem Verdauungstrakt, der eine Ernährung durch Plastikabfall ermöglicht.

So grotesk und verquast dieser Plot klingt, so klug, humorvoll und stilsicher gerät Cronenbergs Umsetzung. Nicht nur Problemherde unserer Gegenwart – Klimawandel, Umweltverschmutzung, Abstumpfung durch (mediale) Reizüberflutung – zeichnen sich im moralisch neutralen Zerrspiegel ab. Auch die Bruchstellen des Festivals, bei dem der Film im Wettbewerb läuft, lassen sich darin erkennen.

Cannes ist eine Bastion der Tradition. Das ist Fluch und Segen zugleich.

Cannes ist eine Bastion der Tradition. Das zeigt sich auch an der prominenten Programmplatzierung von Cronenbergs erstem Film seit acht Jahren. 2016 klagte der heute 79-Jährige noch über die Schwierigkeit, neue Projekte zu finanzieren. Doch auf die Treue von Cannes konnte er sich als Stammgast verlassen. Diese loyale Haltung ist zugleich Fluch und Segen des Zentralevents einer Branche, die sich im drastischen Umbruch befindet. Sicher wird Cannes so seinem Ruf eines Bollwerks der Filmkunst im Streaming-Zeitalter gerecht. Künstler wie Cronenberg, deren grenzgängerischer Stil in den algorithmisch abgesicherten Contentmanufakturen der Streamingdienste keinen Platz hat, werden auf der Croisette noch immer gebührend gefeiert.