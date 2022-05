Als Warhol auf Man Ray traf

Kurz nach dem Rekordpreis von 195 Millionen Dollar für Andy Warhols „Marilyn“ versteigert das Dorotheum sein Porträt des Dada-Gotts Man Ray.

Die „Shot Sage Blue Marilyn“ von Andy Warhol sei eines der großartigsten Gemälde aller Zeiten und das bedeutendste Bild des 20. Jahrhunderts, das in dieser Generation versteigert wird: Das hatte Alex Rotter, bei Christie's zuständig für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, im Vorfeld der New Yorker Prestigeauktionen gesagt. Er sollte recht behalten. Am 9. Mai wurde das Bild für 195 Millionen Dollar verkauft.

Der Siebdruck ist somit das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Damit befindet sich der Markt von Andy Warhol auf dem Höhepunkt. Es könnte also kaum einen besseren Zeitpunkt geben, einen Warhol zu verkaufen.