Jennifer Connelly: „Mir schlotterten die Knie“

Connelly ist als Barbesitzerin Penny in „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Die Fortsetzung des Kultfilms, der 1986 in die Kinos gekommen ist, spielt mit dem Nostalgiefaktor.

Jennifer Connelly ist derzeit in der „Top Gun“-Fortsetzung in den Kinos zu sehen. Mit der „Presse“ sprach die Schauspielerin über die spektakulären Stunts für den Film, den Nostalgiefaktor und darüber, warum sie gern einmal selbst Regie führen möchte.

Nach 36 Jahren fand der Kultstreifen „Top Gun“ nun seine Fortsetzung: Derzeit läuft „Top Gun: Maverick“ in den Kinos, in dem Tom Cruise erneut Pete (Maverick) Mitchell spielt. An seiner Seite stand Jennifer Connelly als Barbesitzerin Penny, die dem Navy-Piloten immer wieder die Stirn bietet, vor der Kamera. „Die Presse am Sonntag“ hat die 51-Jährige zum Interview gebeten.

Als 1986 der erste „Top Gun“-Film in die Kinos kam, waren Sie ein Teenager. Erinnern Sie sich noch daran?

Jennifer Connelly: Ich weiß nicht mehr genau, wann und wo ich den Film gesehen habe. Aber, dass ich ihn gesehen habe, weiß ich noch sehr genau. Er hat sich mir ziemlich in mein Gedächtnis eingebrannt. Wegen der spektakulären Flugszenen natürlich. Und wegen Tom Cruise in seiner Lederjacke auf dem Motorrad. Das war einfach ein ikonischer Film, es wundert mich nicht, dass die Erinnerung daran so viele nostalgisch macht.

Sie spielen in „Top Gun: Maverick“ die Besitzerin einer Bar, aber haben auch Szenen in einem der Flugzeuge, auf einem Motorrad und sogar auf einem Boot. Sind Sie auch so ein Stunt-Fan wie Tom Cruise?