Zweiter Frühling, neu gelebt

Die Zahl der späten Scheidungen steigt, die Zahl der neuen Beziehungen in der zweiten Lebenshälfte auch. Allerdings ändern sich die Formen des Zusammenseins.

„Silver Splitters“ nennen sie die Briten, „Gray Divorces“ – „Graue Scheidungen“ – die Amerikaner, und die Japaner haben den Begriff des „Pensionierten-Ehemann-Syndroms“ gewählt: Die Rede ist von Scheidungen bei Paaren über 50 Jahren, in der japanischen Definition laut „Psychology Today“ von Scheidungen nach über 30 Jahren Ehe. Die seit den 1990er-Jahren massiv zugenommen haben: In Großbritannien und den USA haben sie sich verdoppelt, in Japan sogar vervierfacht.

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten, wenn es um das Liebesleben im Alter geht, denn seit ein paar Jahren steigen zumindest in den USA auch die Zahlen jener Singles deutlich, die mit über 50 noch einmal eine neue, stabile Beziehung beginnen. „Unsere Studien zeigen, dass innerhalb eines Jahrzehnts nach der Scheidung in der zweiten Lebenshälfte 40 Prozent der Männer und 20 Prozent der Frauen eine neue feste Beziehung eingehen“, verweist Susan L. Brown, Soziologie-Professorin an der Bowling Green State University in Ohio, die alte Legende, nach der Frauen über 50 eher vom Blitz erschlagen werden, als noch einmal einen Mann zu finden, ins Reich der Fabeln.