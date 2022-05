Ralf Rangnick: Teamchef ohne Tellerrand

Mit Teamchef Ralf Rangnick startet der ÖFB eine Offensive. Der Deutsche, 63, gilt als Mastermind der RB-Schule. Kann Österreich aber so spielen?

Was Fußballinteressierte in Österreich für unmöglich hielten, wurde Wirklichkeit. Ralf Rangnick, 63, wurde Ende April zum neuen ÖFB-Teamchef bestellt und als Nachfolger seines Landsmanns Franco Foda präsentiert. War nach dem Flop in der verpassten WM-Qualifikation und dem Play-off-Aus in Wales klassisch um Gagen, Machbar- und Sinnhaftigkeit debattiert und zugleich die österreichische Trainerausbildung infrage gestellt worden, drehte sich mit der Verkündung des neuen Trainers alles nur noch um seine Person. Wie wurde das möglich? Ist es überhaupt sinnvoll, einen Teilzeitteamchef zu beschäftigen? Wieso Rangnick? Wieso nicht!