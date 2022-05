Eine neue U-Bahn für London

Nach jahrelanger Verzögerung ist die Elizabeth Line endlich in Betrieb, zumindest streckenweise. Die Londoner freuen sich, aber die Zukunft des städtischen Transports ist unsicher.

Wie ein Raumschiff, das im Wasser gelandet ist, liegt der neue Crossrail-Bahnhof vor den gläsernen Türmen von Canary Wharf im ehemaligen Londoner Hafenquartier: eine 250 Meter lange Schachtel mit gerundetem Gitterwerkdach, an beiden Enden drei riesige, schräg angebrachte Lüftungsschächte – alles sehr futuristisch, und das passt ja ganz gut.

Crossrail, mit offiziellem Namen Elizabeth Line, ist die brandneue Bahnverbindung quer durch London. „Ich bin so aufgeregt wie ein kleiner Bub vor Weihnachten“, sagte Bürgermeister Sadiq Khan am Dienstagmorgen, als die Bahn eröffnet wurde. Es sei ein Meilenstein für London, der die Stadt transformieren würde. Das ist nicht einmal übertrieben – immerhin: Beim letzten Mal, als in der Stadt eine neue U-Bahn-Linie eröffnet wurde, war die Queen noch in ihren frühen 50er-Jahren. Hunderte Londoner standen stundenlang Schlange am Bahnhof Paddington, um den ersten Zug zu besteigen – er verließ die Station um 6.31 Uhr, mit nur einer Minute Verspätung.