Warum stehen bei uns auf den Grabsteinen meist nur Stichworte?

In liebevoller Erinnerung. Unvergessen. Vorname Nachname. Von – bis. Die Iren machen das anders.

Ich besuche auf Reisen gern Friedhöfe. Das hängt damit zusammen, dass sie oft idyllisch liegen. In Siena etwa hat man einen prachtvollen Blick über die halbe Toskana samt ihren blauen Bergen (echt, die sind blau, da haben die Renaissancemaler nicht geschwindelt!). Und in Lissabon gibt es Grüfte, also kleine Mausoleen, durch deren Fenster man ins Innere schauen kann – dort stapeln sich die Särge. Ein bisschen gruselig. Tatsächlich habe ich mir vorher nie überlegt, dass die Leichen sich so nicht zersetzen. Sie modern oberirdisch vor sich hin. Ob das riecht? Ob da manchmal Flüssigkeit austritt?

Der hübscheste Friedhof in Österreich liegt übrigens am Fahrradweg durch die Wachau, bei der Wehrkirche St. Michael. Man schaut auf die Donau – also nicht die Toten, die Besucher.