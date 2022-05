ÖFB-Teamchef Rangnick löst Beratervertrag mit ManUnited auf

Ursprünglich hätte der Nachfolger von Franco Foda parallel zu seiner Tätigkeit als ÖFB-Teamchef auch als Berater für die Engländer arbeiten sollen.

Österreichs neuer Teamchef Ralf Rangnick hat den Beratervertrag mit dem englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United aufgelöst. Das gab der 63-jährige Deutsche bei seiner Antritts-Pressekonferenz am Sonntag in Bad Tatzmannsdorf bekannt. "Wir sind in den letzten Tagen zu der Überzeugung gelangt, dass es für mich, letztlich auch für den Verein Manchester United besser ist, dass ich mich voll und ganz auf den Job hier konzentrieren kann", sagte Rangnick.

Seit Dezember 2021 war Rangnick als Interimscoach bei ManUnited tätig, ursprünglich hätte der Nachfolger von Franco Foda parallel zu seiner Tätigkeit als ÖFB-Teamchef auch als Berater für die Engländer arbeiten sollen.

(APA)