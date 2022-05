Besitzstörung rechtfertigt Hiebe nicht

Ein vom Nachbar-Ferrari gestörter Mann marschierte ins Nebenhaus. Ein Mitverschulden daran, dass der Autoliebhaber ihn darauf verletzte, hat er nicht.

Wien. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Sonntagmorgen zu begehen. Ein Mann im Burgenland entschied sich dafür, die Umgebung um neun Uhr Früh von seinem Ferrari wissen zu lassen. Er startete das Fahrzeug auf seinem Grundstück und ließ den Motor im Stand laufen.

Das kam beim Nachbarn aber gar nicht so gut an. Er läutete beim Sportwagen-Fan. Und als dessen erwachsene Tochter die Haustür einen Spalt öffnete, drückte er diese auf, ging zielstrebig zur Garage und stellte den Störefried zur Rede. Worauf der Ferrari-Fan rot sah, den Nachbarn angriff und verletzte. Juristisch interessant wurde die Geschichte aber durch den darauffolgenden Prozess um Schadenersatz. Ging es doch um die Frage, ob sich der Verletzte wegen des ungebetenen Besuchs am Nachbargrundstück ein Mitverschulden anrechnen lassen muss. Und hier waren die Gerichte durchwegs unterschiedlicher Meinung.