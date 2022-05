Der Laden der Ordensbrüder

Im neuen Brüderladen kann man Geschenkartikel aus den Werkstätten der Barmherzigen Brüder kaufen. Und Wein aus eigenem Anbau.

Die Kaffeemaschine brummt, an der Bar stehen frisch gebackene Cupcakes, die man hier Bruder-Cupcakes nennt. Gegenüber der kleinen Bar an der (freigelegten) Ziegelwand steht eine Regalreihe, in der sich Wein, Vogelhäuschen, Holz-Puzzle für Kleinkinder ebenso finden wie Kreuze in verschiedenen Ausführungen oder bedruckte Stofftaschen.

Diese doch sehr ungewöhnliche Auswahl soll, erzählt Ivan Jukić, „aufzeigen, welche Leistungen in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder erbracht werden, die man sonst nicht wahrnimmt.“ Denn die meisten denken bei den Barmherzigen Brüdern wohl an deren Krankenhaus in der Leopoldstadt. Dabei sei der Orden in vielen anderen Bereichen tätig, wie etwa in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Als Gesamtleiter des Krankenhauses hatte Jukić die Idee zum Brüderladen, der vor Kurzem in einem kleinen, frisch renovierten Geschäftslokal in der Taborstraße (und damit in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus) eröffnet hat.