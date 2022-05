MotoGP: Ducati feiert Heimsieg

Der Italiener Francesco Bagnaia gewann in Mugello.

Mugello. Francesco Bagnaia hat am Sonntag in Mugello einen umjubelten Moto-GP-Heimsieg gefeiert. Der Ducati-Pilot fuhr vom fünften Startplatz vor dem französischen Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo auf Yamaha zu seinem zweiten Saisonerfolg. Für den Italiener ist es sein insgesamt sechster Erfolg in der Königsklasse, der erste in Mugello. Dritter wurde der spanische Aprilia-Fahrer Aleix Espargaró. Als bester KTM-Fahrer landete Brad Binder auf Platz sieben.

„Es fühlt sich unglaublich an“, sagte Bagnaia, der als dritter Italiener für Ducati in Mugello gewonnen hatte. „Ich glaube, ich und das Team haben diesen Sieg verdient, weil wir viel gearbeitet haben.“ Auch Quartararo war mit seinem Rennen hochzufrieden. „Das war, um ehrlich zu sein, das beste Rennen meiner Karriere.“ In der Gesamtwertung führt der Franzose nun acht Punkte vor Espargaró. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2022)