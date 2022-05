Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Ukraine meldet Offensive im Süden: Staatschef Wolodymyr Selenskjj hat die Region Charkiw besucht und will heute - per Videostream - beim EU-Gipfel sprechen. Indes legt die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland vor. Die aktuellen Geschehnisse im Livebericht.

Erdogan tritt in den „Kulturkampf“: Die türkische Regierungspartei AKP ist ein Jahr vor den Wahlen zu Parlament und Präsidentenamt auf Krawall gebürstet, und das nicht nur im Nato-Streit. „Presse"-Korrespondentin Susanne Güsten ortet eine wahre Zensurwelle gegen Kulturveranstaltungen. Mehr dazu. [premium]

Coronatests in Österreichs Schulen enden: In den Schulen finden in dieser Woche - je nach Bundesland an unterschiedlichen Tagen - die vorerst letzten verpflichtenden PCR-Tests statt. Nach Pfingsten werden nur mehr bei Bedarf Antigentests eingesetzt, in Wien kann aber auf freiwilliger Basis weiter getestet werden. Mehr dazu.

103-Jährige stellt Weltrekord auf: Rut Larsson ist ab sofort die älteste Fallschirm-Tandemspringerin der Welt - am Sonntag brach sie den Altersrekord um 78 Tage. Nach der Landung brauchte die Schwedin allerdings helfende Hände und danach ihren Rollator. Mehr dazu.

Vermisstes Flugzeug gefunden: Das Wrack des in Nepal vom Radar verschwundenen Passagierflugzeugs der Tara Air ist entdeckt worden, eine Suchmannschaft macht sich auf den Weg. Das Schicksal der 22 Insassen ist noch unklar. Mehr dazu.

Warnung vor der „Telefon-Epidemie": Der „Neuen Freien Presse“ kam heute vor 100 Jahren Außerordentliches zu Ohren: Von Amerika über Kanada und weiter wird von einer Welle des Begehrens berichtet – nach einem drahtlosen Telefon. Mehr dazu. [premium]