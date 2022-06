Ein Fest für die Besten

Eindrucksvoller Nominierungsrekord bestätigt den hohen Stellenwert des Wettbewerbs „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“.

Überzeugte Klientinnen und Klienten haben gesprochen: Der Award „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“ von IFA, der „Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis ist acht Jahre nach der ersten Austragung zu einem von Österreichs beliebtesten Branchenauszeichnungen aufgestiegen. Das heurige Jahr brachte erneut eine Rekord-Teilnahme bei den Nominierungen. Exakt 25.649 Stimmen wurden abgegeben, die Bestmarke des Vorjahres (13.898 Nominierungen) wurde damit beinahe verdoppelt.



„Die Rekord-Beteiligung unterstreicht die zentrale Bedeutung der Steuerexpertinnen und Steuerexperten für Österreichs Wirtschaft“, betont Erwin Soravia, CEO der IFA AG. „Die gesamte Branche ist eine wesentliche Stütze für nachhaltigen unternehmerischen und finanziellen Erfolg heimischer Betriebe. Der neuerliche Nominierungsrekord durch Klientinnen und Klienten unterstreicht den hohen Stellenwert der Auszeichnung.“

Neuer Nominierungsrekord

Das „Mission Statement“ des Wettbewerbs ist klar: Das Ziel der Initiatoren ist, jene Expertinnen und Experten vor den Vorhang zu holen, die ihre Klientinnen und Klienten meist hinter den Kulissen unterstützen. Der renommierte Award bietet der Branche eine Plattform, um Höchstleistungen gebührend zu präsentieren.



„Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater zeichnen sich durch Expertise, Beratungsstärke und höchste persönliche Einsatzbereitschaft aus. Mit der Prämierung würdigen wir Höchstleistungen und Flexibilität einer gesamten Branche in turbulenten Zeiten“, unterstreicht Soravia.



Denn ob Unternehmensabschlüsse, Umgründungen, Börsengänge oder auch Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz und Corona-Kurzarbeit: Der Beratungsaufwand steigt von Jahr zu Jahr. Deswegen ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer vom KMU bis hin zum börsennotierten oder auch im Familienbesitz befindlichen und privat geführten Milliardenkonzern von entscheidender Bedeutung, die besten Fachexpertinnen und Fachexperten für ihre individuellen Beratungsziele zu finden. Auch Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“, schätzt den Award sehr, denn die steuerliche Gesetzgebung wird immer komplexer, was die Notwendigkeit von Fachwissen erhöht. „Klare Fakten und fundierte Informationen – so schreiben wir unsere Nachrichten und nur so kann eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater Klientinnen und Klienten korrekt beraten“, sagt Nowak. „Der neuerliche Nominierungs-Rekord zeigt, was für einen wichtigen Stellenwert diese Auszeichnung in der Branche bereits hat und wir sind stolz auf die Bühne, die wir den Besten der Besten bieten.“



In der Branche selbst sind die Trophäen besonders begehrt. Wie sehr sich die Preisträgerinnen und Preisträger freuen, zeigen nicht nur Vitrinen voller Awards in Kanzleien von früheren Preisträgerinnen und Preisträgern, sondern auch ihre digitalen Auftritte: Die Auszeichnung ist Aushängeschild auf Homepages und Social-Media-Kanälen sowie beliebter Zusatz bei E-Mail-Signaturen.

Angesehene Auszeichnung

Dieser Preis ist vor allem ein Ausdruck höchster Wertschätzung – nicht nur aufgrund der wachsenden Anzahl der Nominierungen, sondern auch aufgrund seiner Verankerung bei den überzeugten Klientinnen und Klienten. Denn erst durch ihre nachhaltigen Höchstleistungen können Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater jene Nominierungen erlangen, die die Grundvoraussetzung für den Award darstellen.

Nominierungen sind zentral

Die Klientinnen und Klienten haben es mit ihrer Nominierung in der Hand, wer sich in den Fachkategorien für die Shortlist und Bewertung durch die Jury qualifiziert. In der Bundesländerwertung setzen sich automatisch jene Steuerberatungsunternehmen mit den meisten Nominierungen durch. Aufgrund dieser direkten Anerkennung ist ein Bundesland-Sieg von besonders großem Wert.



„Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern und danke allen, die sich im Rahmen der Fachjury beteiligt haben“, so Soravia abschließend. „Vielen Dank an all jene, die diese Höchstleistungen mit einer Nominierung für die begehrten Trophäen würdigen!“