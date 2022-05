Patt bei Öl-Embargo: Kann die EU ein Debakel noch abwenden?

Archivbild eines Öl-Raffinerie des Mol-Konzerns in Ungarn.

Die EU-Botschafter ringen vor dem Gipfel der Staatschefs um eine Lösung. Ein Kompromiss, Öl-Lieferungen per Pipeline vorerst weiterhin zu erlauben, soll Ungarn aber nicht weit genug gehen.

Die Europäische Union konnte sich am Sonntag vor dem heute Nachmittag beginnenden Gipfel der Staats- und Regierungschefs nicht auf ein neues Sanktionspaket wegen Moskaus Einmarsch in der Ukraine einigen. Das berichten mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Ungarn weigere sich weiterhin, einem Kompromiss zuzustimmen und ließ sich nicht durch Vorschläge umstimmen, mit denen seine Ölversorgung sichergestellt werden sollte, heißt es. EU-Botschafter sollen sich am Montagmorgen erneut treffen, aber ohne Einigung könnten die Sanktionen ein Hauptthema auf dem zweitägigen Gipfeltreffen der EU sein, das am Montag beginnt.

Sanktionen vorerst nur für Lieferungen per Seeweg?

Die Europäische Kommission hatte am Wochenende einen Vorschlag in Umlauf gebracht, der ein Verbot von Erdöl aus Russland auf dem Seeweg bis Anfang nächsten Jahres vorsieht. Die Beschränkungen für Importe durch die Druschba-Pipeline, die Ungarns Hauptquelle für Rohölimporte ist, hätten aufgeschoben werden sollen.

Ungarn hatte zuvor angedeutet, dass es das Paket unterstützen könnte, wenn es eine Ausnahmeregel für die Pipeline-Lieferungen gebe. Nun heißt es, Budapest verlange weitere Zugeständnisse. EU-Sanktionen erfordern die Unterstützung aller Mitgliedsstaaten.

Ein vorgeschlagenes Verbot für Immobilienkäufe durch Russen in der EU, wurde auf Druck Zyperns aus der letzten Fassung des Textes gestrichen, so die Personen. Das Gefeilsche um das EU-Ölembargo hat auch andere Mitgliedstaaten dazu veranlasst, Ausnahmen zu verlangen.

EU ringt um einheitlichen Standpunkt

Sollte es der EU nicht gelingen, Ungarn für den Sanktionsplan zu gewinnen, wäre dies ein schwerer Schlag für die einheitliche Haltung der EU gegenüber Russland und eine Blamage für die Kommission, die den Ölembargo-Plan vor einigen Wochen angekündigt hat. Zahlreiche geplante Teile des Ölembargos wurden bereits zuvor aufgeweicht, aufgeschoben oder fallen gelassen, vor allem bezüglich Lieferungen an Drittländer.

Russland lieferte im vergangenen Jahr täglich etwa 720 000 Barrel Rohöl über seine Hauptpipeline in die Region an europäische Raffinerien. Dem stehen 1,57 Millionen Barrel pro Tag auf dem Seeweg aus den Häfen in der Ostsee, dem Schwarzen Meer und der Arktis gegenüber.

Der Großteil der Pipeline-Lieferungen geht nach Deutschland und Polen, die signalisiert haben, dass sie sich jedenfalls von den russischen Lieferungen abkoppeln wollen.

Borrell zuversichtlich

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich vor Beginn des EU-Sondergipfels zuversichtlich gezeigt, dass eine Übereinkunft auf ein Öl-Embargo gegen Russland möglich ist. Es habe am Sonntagnachmittag und Montagmorgen harte Gespräche gegeben, sagt Borrell dem Sender France Info. Bis Nachmittag könne eine Einigung stehen.

Am Widerstand unter anderem Ungarns werde das Vorhaben nicht scheitern, meinte Borrell. "Am Ende wird es eine Einigung geben." Ungarn, der Slowakei und Tschechien müsse mehr Zeit zur Anpassung ihrer Öleinfuhren gegeben werden.

Milliardeninvestitionen geplant

Thema der zweitägigen Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs ab Montag werden unter anderem Pläne sein, sich mit Milliardeninvestitionen möglichst schnell unabhängig von russischen Energieträgern zu machen. Zudem soll es um mögliche Maßnahmen gegen die aktuell sehr hohen Energiepreise und die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen. Am Programm stehen auch Gespräche zur Zusammenarbeit der EU im Bereich der Sicherheit und der Verteidigung. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird Österreich am Gipfel vertreten.

Zur aktuellen Lage in der Ukraine wird es den Planungen zufolge ein Briefing durch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij geben. Dieser soll per Videokonferenz zugeschaltet werden.

(Bloomberg/APA)