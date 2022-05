Chinas Werben um Pazifikstaaten bleibt vorerst ungehört

Chinas Außenminister Wang warb auf Fidschi um Vertrauen in China.

Ein Treffen auf Fidschi blieb ohne Einigung. Australien sorgt sich um wachsenden Einfluss Chinas in der Region - etwa mit Sicherheitsallianzen, wie China sie etwa schon mit den Salomonen geschlossen hat.

Chinas Vorhaben zur Einbindung zahlreicher Pazifik-Inselstaaten in einen Sicherheitspakt stockt. Bei einem virtuellen Treffen auf Fidschi konnten sich die Teilnehmer nicht auf ein umfassendes Kommuniqué einigen, das neben Sicherheit auch andere Themen wie etwa Handel umfassen sollte. Es gebe zwar Konsens in einigen Bereichen, sagte Chinas Außenminister Wang Yi am Montag. Es seien aber weitere Gespräche erforderlich.

Die USA, Australien, Japan und Neuseeland sehen Chinas Vorstoß kritisch. Sie befürchten unter anderem eine chinesische Militärpräsenz in der Nähe Australiens.

Wang sagte, einige Teilnehmer hätten die Motive Chinas für das Vorhaben hinterfragt. Er habe geantwortet, China unterstütze auch Entwicklungsländer in Afrika, Asien und der Karibik. Die Inselstaaten sollten nicht zu ängstlich und nervös sein. "Denn die gemeinsame Entwicklung und der Wohlstand Chinas und aller anderen Entwicklungsländer würden nur große Harmonie, größere Gerechtigkeit und größeren Fortschritt für die ganze Welt bedeuten." Chinas Präsident Xi Jinping hatte einem Medienbericht zufolge in einem Grußwort zu dem Treffen erklärt, sein Land werde immer ein guter Freund der pazifischen Inselstaaten sein, egal wie sich die internationale Situation verändere.

Australien schickt Außenminister nach Fidschi

Die neue Regierung Australiens hat bereits auf Chinas Werben reagiert und ihre Außenministerin nach Fidschi geschickt. Diese kündigte an, Australien werde sich mehr als bisher um den Klimawandel kümmern. Zudem soll es ein neues Visa-Programm geben, das Bürgern der pazifischen Inseln eine Einwanderung ermögliche. Die Länder liegen geografisch Tausende Kilometer näher an Australien und Neuseeland als an China.

China hat zuletzt schon eine Sicherheits-Allianz mit den Salomonen vereinbart. Wang, der sich auf einer zehntägigen Reise durch die Region befindet, hatte dies als Modell auch für andere Inselstaaten im Pazifik bezeichnet. China bietet den Ländern eine Allianz unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Datenkommunikation, Polizei, Klimawandel und Gesundheit an.

Fidschis Ministerpräsident Frank Bainimarama sagte, geopolitisch zu punkten sei für jedes Land, das unter dem steigenden Meeresspiegel versinke, dessen Arbeitsplätze durch die Corona-Pandemie verloren gingen oder in dem Familien unter dem rasanten Anstieg der Rohstoffpreise litten, eher unwichtig.

