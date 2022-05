In Portugal explodiert die Zahl der Corona-Infektionen wieder

Alltag in Portugal, mit und ohne Maske: Mittagspause im Park Eduardo VII in Lissabon.

Die Virusvariante BA.5 sorgt für die höchste Inzidenz in Europa. In den Spitälern werden wieder mehrere Tausend Menschen wegen Covid-19 behandelt. Doch die Regierung setzt weiter auf Eigenverantwortung.

Urlauber strömen wieder ins Land. Die Straßencafés an der Promenade des Flusses Tejo in Lissabon sind voll. In der malerischen portugiesischen Hauptstadt, die gern von europäischen Wochenendtouristen besucht wird, erinnert nur noch wenig an die Pandemie. Die meisten Coronaregeln sind abgeschafft. Auch die Masken sind weitgehend aus dem Alltag verschwunden.

Doch seit einigen Tagen wird die Hoffnung auf einen normalen Sommer durch einen massiven Anstieg der Coronazahlen getrübt. Mehr als 30.000 Infektionen werden derzeit alle 24 Stunden registriert.