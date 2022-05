Mehr Gewalt und Konflikte am Arbeitsplatz

Insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich sowie im Handel haben körperliche und verbale Übergriffe gegen die Beschäftigten zugenommen. Der Personalmangel hat die Konflikte verstärkt.

Sie werden übelst beschimpft, manche von ihnen auch körperlich angegriffen, und selbst Waffen auf dem Tisch bei Beratungsgesprächen soll es schon gegeben haben. Die Rede ist von Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifes im Auftrag der Gewerkschaft GPA zufolge haben diese nämlich seit der Pandemie massiv zugenommen, besonders im Gesundheitsbereich sowie im Handel. Auslöser waren freilich oft Themen wie Maskenpflicht, 3G-Kontrollen oder Zutrittsbeschränkungen, wie Barbara Treiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, erzählt.

1000 unselbstständig Beschäftigte in der Privatwirtschaft wurde online und via Telefon befragt. Das Ergebnis: 24 Prozent der Befragten gaben an, dass in den vergangenen zwei Jahren Konflikte und Gewalt am Arbeitsplatz zugenommen haben, insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich (33 Prozent) und im Handel (24 Prozent). Wobei die Belastung zwar am häufigsten, aber nicht nur von schwierigen Kunden oder Patienten ausging, sondern auch durch Konflikte mit Kollegen.

Frauen stärker von Übergriffen betroffen

Insgesamt gaben mehr als 60 Prozent an, dass die Konflikte durch den Arbeitsdruck und Personalmangel (etwa durch kranke Kollegen) deutlich verstärkt wurden. Auch hier waren der Gesundheitsbereich und Handel überdurchschnittlich betroffen (73 und 70 Prozent). 38 Prozent der Befragten erlebten selbst verbale Übergriffe, am meisten betraf das Frauen und unter 35-Jährige. Bei den körperlichen Übergriffen hielten sich Männer und Frauen fast die Waage.

Die verbalen Übergriffe gingen fast zu gleichen Teilen von Kollegen (44 Prozent) und externen Personen (43 Prozent) aus. In drei Viertel der Fälle wurden Männer als Täter wahrgenommen. Die Gewerkschaft fordert nun mehr Personal und höhere Gehälter, um die Situation zu entspannen.

(win)