Kämpfe zwischen Goldgräbern: Tschad meldet rund 100 Tote

Im Norden des Tschads brachen Unruhen aus. Die nicht offiziellen Bergbauaktivitäten in der Region wurden eingestellt.

Bei Zusammenstößen zwischen Goldschürfern im Norden des Tschad wurden am 23. und 24. Mai rund 100 Menschen getötet, wie Verteidigungsminister Daoud Yaya Brahim am Montag mitteilte. Die Unruhen seien in der Nacht in einem nicht genehmigten Goldabbaugebiet im gebirgigen Bezirk Kouri Bougoudi nahe der Grenze zu Libyen ausgebrochen.

Die tschadische Regierung hatte am 25. Mai eine Erkundungsmission in das Gebiet entsandt, um die Unruhen zu bewerten und bzw. zu beenden. Damals hatte es geheißen, es habe Tote und mehrere Verletzte gegeben - ohne Zahlen zu nennen. "Die Zahl der Toten, die wir nach unserer Mission vor Ort festgestellt haben, beläuft sich auf etwa 100", sagte Brahim nun gegenüber Reuters.

„Alle Bergbauarbeiten wurden eingestellt, und wir haben damit begonnen, die Menschen aus dem Gebiet zu evakuieren", fügte er hinzu.

(Reuters)