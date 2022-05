Robert Lewandowski: "Meine Zeit beim FC Bayern ist vorbei"

Weltfußballer Robert Lewandowski geht in die Offensive, der Stürmer drängt mit seinem Vorhaben, München in diesem Sommer zu verlassen, vor. „Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung."

Warschau/Liverpool. Klarer kann man seine Absichten nicht deponieren. Polens Weltfußballer Robert Lewandowski drängt offen auf einen sofortigen Abschied aus München. „Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", sagte der Stürmer bei einer Pressekonferenz des polnischen Nationalteams. „Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung."

Der 33-Jährige, dessen Vertrag bis 2023 läuft, kokettiert mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Spanien sei großartig, schwärmte er am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports PL. „Wir haben ein Haus auf Mallorca", erzählte er weiter. Seit dem finalen Saisonspiel der Bayern laufen Gerüchte heiß, jetzt sprach es der Pole ganz offen aus: er will weg. Barcelona soll auch bereits ein Offerte (32 Mio € angeblich) in München deponiert haben, die Chefetage um Vorstand Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic pocht (voerst noch) auf die Einhaltung des Vertrages.

Dazu muss man wissen: Lewandowski wird von Pini Zahavi vertreten, der schon zuvor mit höheren Gagenvorstellungen vorstellig geworden war und in München seit David Alabas kostenfreiem Abschied nicht mehr sonderlich geschätzt wird.

Kommt Sadio Mané als Ersatz?

Hinter den Kulissen angelt der deutsche Rekordmeister jedoch schon nach Ersatz. Sadio Mané, einst bei Salzburg und jetzt nach sechs Jahren beim FC Liverpool, soll einem Engagement nicht abgeneigt sein. Der „Guardian“ sieht jedoch noch Gegenwind an der Anfield Road. Dort will man erst die Sutuation rund um Mo Salah (bleibt noch ein Jahr), Firmino (will weg) und Mané klären.

(FIN/DPA)