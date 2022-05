Dekarbonisierung der Stahlproduktion

Transformation. Die europäische Stahlindustrie gilt als wichtiger Hebel bei der Senkung der CO 2 -Emissionen.

Laut einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Roland Berger („The future of steelmaking – How the European steel industry can achieve carbon neutrality“, April 2020) zeichnet die europäische Stahlindustrie für 22 Prozent der industriellen Emissionen verantwortlich. Beim klassischen Prozess wird im Hochofen aus Eisenerz, mit Kohle als Energieträger, Roheisen hergestellt. Dabei entsteht CO 2 , weil den Eisenerzen unter hohen Temperaturen der Sauerstoff entzogen wird. Mit einer reinen Optimierung der Produktionsmethode können die europäischen Klimaziele nicht erreicht werden, eine signifikante Reduktion der CO 2 -Emissionen ist nur auf Basis eines grundlegenden Technologiewandels möglich. Die europäische Stahlindustrie arbeitet seit Jahren an unterschiedlichen Szenarien zur Dekarbonisierung – von der direkten Vermeidung von CO 2 im Produktionsprozess (Carbon Direct Avoidance CDA) bis zur chemischen Weiterverarbeitung des anfallenden CO 2 (Carbon Capture and Usage CCU). Die voestalpine hat mit greentec steel einen klaren Stufenplan für eine grüne Stahlproduktion bis 2050. In einem ersten Zwischenschritt sollen durch einen teilweisen Ersatz der bestehenden Hochofenroute durch eine Hybrid-Elektrostahlroute ab 2027 die CO 2 -Emissionen um 30 Prozent reduziert werden. Langfristig strebt der Konzern eine CO 2 -neutrale Stahlproduktion an und setzt dabei auf eine CO 2 -neutrale Stahlerzeugung auf Basis grünen Wasserstoffs.

Verfügbarkeit