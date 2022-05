Die Gesamtheit zählt

Grüner Wasserstoff. Der Bedarf wird nur durch globale Kooperationen gedeckt werden können.

CO2-freier, „grüner“, Wasserstoff gilt als vielversprechende Zukunftsoption, um energieintensive Branchen wie Stahl, Papier, Zement und Chemie weitgehend zu dekarbonisieren. Die Entwicklungen für die Herstellung und Anwendung von grünem Wasserstoff laufen in der österreichischen Industrie auf Hochtouren. Viel Geld muss dafür im nächsten Jahrzehnt in die Hand genommen werden. Dazu braucht es auch eine politische Wasserstoffstrategie und einen Umsetzungsplan, wie die Industriellenvereinigung schon lange fordert. Die lässt noch auf sich warten, soll aber bald kommen, hofft man zumindest in Industrie- und Wissenschaftskreisen.

Noch viel zu tun

„Große Ziele wie die Reduktion von CO 2 -Emissionen sind nur dann erreichbar, wenn alle Räder ineinandergreifen. Dazu müssen wir vom Planen endlich ins Handeln kommen. Voraussetzung dafür sind aber wiederum mehr finanzielle Mittel – ohne die wird es in keinem Fall gehen“, sagt IV OÖ-Vizepräsident Herbert Eibensteiner. „Es braucht entsprechende Fördervolumen für Wasserstoffprojekte, die Integration in EU-Initiativen sowie den bereits mehrfach von der Regierung angekündigten Transformationsfonds.“ Wenn sich die Wasserstofftechnologie etabliert, dann wächst der Wasserstoffbedarf enorm an.

Nicht nur in Österreich. Wie kann es gelingen, die konstant steigende Nachfrage der Industrie zu decken? „Wichtig ist die Errichtung einer EU- oder besser sogar weltweiten Energieinfrastruktur, da der Bedarf an grünem Strom und erneuerbarem Wasserstoff nicht allein in Österreich gedeckt werden kann“, sagt Eibensteiner. Wie zahlreiche Wirtschaftsexperten stellt auch er klar hervor, dass Österreich aufgrund der benötigten Energiemenge niemals eine Energieautarkie erreichen wird. „Außerdem wäre es ökonomisch und ökologisch auch nicht sinnvoll. Österreich benötigt internationale Energiekooperationen für den Bezug von Wasserstoff.“ Für eine generelle Umstellung auf grünen Wasserstoff bedarf es jedenfalls große Mengen an grünem Strom. Eine wichtige Grundvoraussetzung ist daher die ausreichende Zurverfügungstellung von grünem Strom zu wirtschaftlich darstellbaren Preisen und in leistungsfähigen Netzen.