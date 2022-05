Warum Leute die Mona Lisa bewerfen

Die Cremetorte hat am Sonntag ihre Spuren hinterlassen – Gott sei Dank nur auf dem Glas: Eines der Fotos aus dem Louvre, das sich nach dem Tortenwurf in Online-Netzwerken verbreitet.

Diesmal war es ein Mann mit einer Cremetorte, Frauen feuern aber noch eher auf sie: Da Vincis Gemälde reizt zur Aggression - doch wer sie attackiert, meint in der Regel die Gesellschaft.

Würde die „Mona Lisa“ nicht sowieso immer lächeln, sie hätte es vielleicht am Samstag nach einem kurzen Schreckmoment getan. Die Torte, die sie nur symbolisch ins Gesicht traf – weil das Wurfgeschoss auf dem Schutzglas landete – war eine ausgesprochen harmlose Form der Bilderstürmerei. Diese Attacke lässt eher an sich gegenseitig Torten ins Gesicht knallende Komödienfiguren denken als an seriöses Revoluzzertum.

Natürlich war es, wie in den Komödien, eine schön cremige Torte. Ein weiß gekleideter Mann mit Perücke war am Sonntag in einem Rollstuhl damit in den Saal gefahren und hatte dann stehend seinen Wurf getätigt. Erklärtes Motiv: die Künstler zum Umweltschutz zu ermahnen. „Alle Künstler, denkt an die Erde“, sagt er auf Videos, die in den Online-Netzwerken kursieren und den Vorfall bekannt gemacht haben.

Natürlich hat die Mona Lisa schon weit Schlimmeres erlebt in ihrem über 500 Jahre alten Leben – und Interessanteres.