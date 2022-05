„Wertloser Film“: Iran kritisiert Cannes-Siegerin

Zar Amir Ebrahimi bei ihrem Sieg in Cannes. Das Kino habe ihr "das Leben gerettet", sagte sie in ihrer Dankesrede.

Die Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi musste ihre Heimat nach einem Sexvideo-Skandal verlassen. Jetzt triumphierte sie in Cannes.

„Es war ein weiter Weg für mich auf diese Bühne heute Abend“, sagte Zar Amir Ebrahimi am Samstagabend in Cannes. „Es war keine einfache Geschichte. Da war Erniedrigung, aber es gab das Kino. Da war Einsamkeit, aber es gab das Kino. Da war Dunkelheit, aber es gab das Kino.“ Die Iranerin wurde bei den Filmfestspielen als beste Schauspielerin ausgezeichnet – für ihre Rolle in Ali Abbasis Film „Holy Spider“, in dem sie eine Journalistin spielt, die in der Pilgerstadt Maschhad im Nordostiran einem Prostituiertenmörder auf der Spur ist.

Amir Ebrahimi ist die erste Iranerin, der diese Ehrung in Cannes zuteilwurde. Die offizielle Reaktion ihres Landes fällt dennoch vernichtend aus: „Dieser wertlose Film reflektiert ein verzerrtes Bild der iranischen Gesellschaft und ist eine Beleidigung der Schiiten und ihres Glaubens“, hieß es in einer Mitteilung des Kultusministeriums am Montag. „Trotzdem wird er aus politischen Erwägungen ausgezeichnet und ist daher ein kultureller Schandfleck für Frankreich und das Filmfestival Cannes.“

Demütigungskampagne

Die Kritik ist auch an Amir Ebrahimi gerichtet – und die Auszeichnung ein besonderer Triumph für sie: Sie musste ihre Heimat verlassen, nachdem 2006 ein Sexvideo mit ihr im Internet gelandet war, was behördliche Ermittlungen und eine öffentliche Demütigungskampage in Gang setzte. Der Star der beliebten iranischen TV-Serie „Nargess“ floh nach Paris. Dort konnte Amir Ebrahimi nur langsam als Schauspielerin Fuß fassen. Eine größere Rolle spielte sie 2017 im in Wien gedrehten Film „Teheran Tabu“. Nach ihrem Auftritt in Cannes wird sie nun unter iranisch-stämmigen Social-Media-Nutzern gefeiert: Man nennt sie auch den „Phoenix des iranischen Kinos“.

Dass sich die politische Führung im Iran an „Holy Spider“ stößt, ist nicht verwunderlich. „Dieser Film handelt von Frauen, ihren Körpern, es ist ein Film voller Gesichter, Haare, Hände, Füße, Brüste, Sex – all das, was im Iran unmöglich gezeigt werden kann“, sagte Amir Ebrahimi. Schon das Filmposter hatte einige Hardliner erzürnt. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des Serienkiller Saeed Hanaei, der einigen Konservativen als ein Held galt. Gedreht wurde er in Jordanien.[SJGNM]

(kanu)