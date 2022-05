Warum gibt es Moden bei Namen? Es hat mit Evolution zu tun

US-Forscher haben die Namensregister über Jahrhunderte zurück ausgewertet. Dabei zeigt sich: Die Häufigkeit von Vornamen ist kein kulturelles Zufallsprodukt. Sie folgt aggregiert einem Mechanismus der Selektion, der allem Lebendigen das Überleben sichert.

„Was sind schon Namen?“, lässt Shakespeare seine Julia seufzen. Nur Schall und Rauch, glaubt der Volksmund. Aber für werdende Eltern und ihr familiäres Umfeld ist kaum etwas wichtiger und heftiger umstritten als die Wahl des Vornamens für den Nachwuchs. Lässt sich aus den unzähligen Einzelentscheidungen etwas Allgemeines herauslesen? Folgt die Häufigkeit eines Namens Regeln? Der Evolutionsbiologe Mitchell Newberry von der University of Michigan hat die Daten ausgewertet – und ist auf ein Muster natürlicher Selektion gestoßen, das allem Lebendigen das Überleben sichert.

Natur? Evolution? Sind Namen nicht Teil des wunderbaren Chaos, das wir Menschen wie zufällig schaffen und Kultur nennen? Auf den ersten Blick sieht es so aus: „Maverick“ etwa kam in den USA mit einer TV-Sendung in den 1950er-Jahren auf, wurde aber erst ab 1986 mit dem Film „Top Gun“ so populär, dass manche sogar ihre Töchter nach dem Rebellen benannten. Hingegen sind Namen wie „Daniel“ oder „Elizabeth“ von zeitloser Beliebtheit. „Linda“ und „Jason“ hatten einmal ihre große Zeit, dümpeln aber schon lang nur noch dahin. Aktuell trendige Namen wie „Emma“ und „Evelyn“ wiederum blicken bis ins 19. Jahrhundert auf konjunkturelle Wellenbewegungen zurück, die den „Boom and Bust“-Zyklen im Wirtschaftsleben gleichen.