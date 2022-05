Das Dorf Perdasdefogu wurde ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen, weil es im Vergleich zur Bevölkerungszahl die meisten Hundertjährigen hat - und zwar gleich acht.

Das Dorf Perdasdefogu auf der Insel Sardinien ist in das Guinnes-Buch der Rekorde als die Gemeinde mit der höchsten Quote an Hundertjährigen auf dem Planeten im Vergleich zur Bevölkerungszahl eingetragen worden. Von den insgesamt 1.778 Einwohnern sind acht gebürtige und ansässige Bürger 100 Jahre alt oder älter. Das sind also mehr als vier Hundertjährige pro tausend Einwohner.

Der älteste Bürger Perdasdefogus ist 104 Jahre alt, berichteten italienische Medien am Montag. Wegen der Zahl der Hundertjährigen gehört die sardische Gemeinde zu den fünf Blauen Zonen der Welt mit der ältesten Bevölkerung, zusammen mit den Inseln Okinawa in Japan und Ikaria in Griechenland, der Nicoya-Halbinsel in Costa Rica und der Gemeinde Loma Linda in Kalifornien.

"Wir sind eine Gemeinschaft, die von verschiedenen Wissenschaftern und Universitäten untersucht wird. Es wurden Tausende von DNA-Proben entnommen, um die genetischen Merkmale unserer Gemeinschaft zu analysieren", erklärte Salvatore Mura, Historiker des Dorfes. Er interessiert sich seit Jahren leidenschaftlich für die Geschichte und die genetischen Stammbäume von Perdasdefogu.

"Nach Jahren der Untersuchungen zeigen Studien immer wieder, dass wir hier gut und gesund leben. Das macht uns stolz und voller Energie für zukünftige Projekte in unserer Gegend", sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Mariano Carta.

In Perdasdefogu lebte auch eine Familie, die als die langlebigste der Welt galt. Neun Geschwister waren dort 2014 zusammen 828 Jahre alt. Damit schaffte es die Melis-Familie ins Guinness Buch der Rekorde. Clanchefin Consolata Melis starb 2015 im Alter von 107 Jahren.

