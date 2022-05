Wir Hup-Bürger!

(c) imago images/Westend61 (Simona Pilolla via www.imago-images.de)

100 Rätsel der Kommunikation, Folge 3. Kurz, kurz, lang. Jetzt spricht die Hupe. Dabei war die Straße auch einmal ein Ort des elaborierten Gesprächs.

Die Straße ist ein Ort der Komunikation. So stellt sich das der kleine Stadtplaner vor, der sich über sein Bilderbuch beugt. Das letzte lange Gespräch, das an einer Gürtel-Kreuzung in Wien geführt wurde, ist lange her. Damals war der Gürtel wahrscheinlich noch Linienwall. Und damals war die Straße alles, was man später in Häuser und unter Dächern in Sicherheit gebracht hat, als die Autos einrollten. Die Straße war Werkstatt, Verkaufslokal und – Rederaum. Heute ist der Gehsteig, so hat es die Straßenverkehrsordnung festgelegt, ein Verkehrsraum.

Weitergehen, weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Da sprechen eher die Ellbögen, wenn man sich aneinader vorbeiquetscht. Die Menschen auf den Gehsteigen „reden“ mit Menschen, die gerade auf ganz anderen Gehsteigen der Stadt unterwegs sind. Zeit und Platz für großen Gefühlsaustausch bleibt auf der Straße. Vor allem nicht im Auto. So von Cabrio zu Cabrio könnte man sich schon ganz gut Luft machen, wenn man wieder feststellen muss, dass einem die Straße nicht allein gehört und die anderen Mitbenützer allesmögliche nicht so gut beherrschen wie man selbst. Autofahren, einparken, Abstände einhalten etc. Vor allem im Verkehr hat man ja oft ganz starke Gefühle, die man teilen will. Weil Gefühle teilen, das ist ja einer der Hauptmotive für Kommunikation überhaupt, meint auch die Psychologie.