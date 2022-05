„Stranger Things“ bringt Kate Bush zurück in die Charts

Mehr als 25 Jahre nach der Veröffentlichung toppt Kate Bushs „Running Up That Hill (A Deal With God)“ die amerikanischen iTunes-Charts.

Die Netflix-Serie „Stranger Things“ bedient sich nicht nur in der Mode und im Storytelling an den Achtziger Jahren, sondern freilich auch in der Musik. Ob „Psycho Killer“ von den Talking Heads, „You Spin Me Round (Like a Record)“ von Dead Or Alive: Zu jeder Szene gibt es den passenden Soundtrack. Besonders schön wurde die traurige Stimmung der burschikosen Max Mayfield (Sadie Sink) in der ersten Folge untermalt – mit Kate Bushs ikonischem Song „Running Up That Hill (A Deal With God)“, den die Figur am Walkman hört.

Der Song hat offenbar auch auf die Zuschauer Eindruck gemacht: In den USA steht „Running Up That Hill“, 1985 erstveröffentlicht, an der Spitze der iTunes-Charts, berichtet das Branchenportal „Deadline“. In Österreich liegt das Lied der Charts-Website oljo.com zufolge derzeit auf dem vierten Platz. In den weltweiten Charts der Streamingplattform Spotify ist Kate Bushs Song immerhin auf Platz 13, Tendenz steigend.

Die Serie zeigt mit der Szene, wie Max um ihren Bruder trauert. „If I only could/ I'd make a deal with God/ And I′d get him to swap our places“, heißt es darin. Bush selbst zufolge ging es in dem Lied allerdings generell um Männer und Frauen und das fehlende Verständnis füreinander. Das zeigt sich auch im Video: Darin tanzt Bush und mit dem Tänzer Michael Hervieu. Auf dem damals neuen Musiksender MTV wurde das Video lange nicht gespielt – angeblich, weil man Bush darin nicht singen sieht.

