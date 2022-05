Tabu-Thema: Wenn Spitzensportlerinnen über Menstruation sprechen

Bei den French Open sprach Zheng Qinwen über das, womit jüngst eine Profi-Golferin einen TV-Reporter sprachlos gemacht hat.

Es betrifft die meisten Frauen, doch im Spitzensport wird es - zumindest öffentlich - wenig thematisiert: Die Menstruation. Umso höher schlagen die Wellen, wenn eine Athletin über die monatliche Blutung spricht. Diesmal also bei den French Open, als die chinesische Tennisspielerin Zheng Qinwen ihr Ausscheiden gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek auch mit Regelbeschwerden erklärte.

"Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe", sagte Zheng Qinwen. "Ich hatte solche Bauchschmerzen, dass ich nicht einmal ein 'Come on' schreien konnte", so die Chinesin. "Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen."

Wie weit außerhalb des üblichen Diskurses dieses Thema liegt, machte jüngst ein Interview mit Profi-Golferin Lydia Ko deutlich.