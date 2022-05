Mai-Inflation bei acht Prozent: Der vorerst letzte Rekord?

Die Inflation ist im Mai auf acht Prozent gestiegen, aber eine baldige Entspannung ist nicht in Sicht. Solang die Erzeugerpreise steigen, wird die Teuerung zumindest nicht stark abkühlen. Und auch das Ölembargo wirkt nicht preisdämpfend.

Das letzte Mal war die Inflation in Österreich im Jahr 1975 so hoch wie im Mai. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria kletterte die Teuerung im abgelaufenen Monat auf acht Prozent, nach 7,2 Prozent im April. Experten hatten mit zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings mit einem weniger starken. Die Inflation in Österreich lag damit nur geringfügig über der Teuerungsrate in der Eurozone. Die betrug im Mai 8,1 Prozent – und war damit etwa viermal so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB).

Während der Druck auf die Währungshüter in Frankfurt, nach Jahren offener Geldschleusen die Zinswende einzuleiten, deshalb weiter steigen dürfte, liegen die größten Preistreiber im Warenkorb freilich außerhalb des Einflusses der Geldpolitik. Wie auch in den vergangenen Monaten waren es vor allem teure Energie und teurer Treibstoff, die im Mai die Inflation weiter anfachten. Dass die Teuerung stärker als vom Wifo erwartet gestiegen ist, liegt laut Ökonom Josef Baumgartner einerseits an den Effekten des Öl-Embargos – es kam ja nicht überraschend, sondern ist schon seit Wochen im Gespräch –, andererseits an den Strom- und Gas-Tariferhöhungen des Verbund-Konzerns per Anfang des Monats.



Wie wirkt das Öl-Embargo?